Upper Austria Ladies: Linz-Topstar ging auf "Schnitzeljagd"

Am Sonntagabend war es in einem von Bürgermeister Klaus Luger empfohlenen Linzer Innenstadtlokal so weit. Tennis-Star Maria Sakkari, beim Upper Austria Ladies heuer als Weltranglisten-Siebente die Topgesetzte des WTA-Klassikers, bekam da in Gesellschaft ihres Teams und der Turnierbotschafterin Babsi Schett das so sehnlich erwartete Wiener Schnitzel aufgetischt. "Das kann ich nun von der To-do-Liste hier in Österreich streichen", schmunzelt die 27-jährige Griechin.