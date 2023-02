Upper Austria Ladies: Erst Feiern, dann groß aufspielen

"Die Players Party in Linz ist einfach die Beste", sagte bereits am Montagvormittag Linz-Stammgast Donna Vekic - und die kroatische Topspielerin beim Upper Austria Ladies sollte wieder einmal recht behalten. Unter dem Motto "Woman in black" feierten die Spielerinnen Abends im VIP-Raum des Design Centers mit Ehrengästen wie Sport-Landesrat Markus Achleitner, Turnierdirektorin Sandra Reichel und vielen mehr die Rückkehr an die frühere Spielstätte.