Upper Austria Ladies: Der Weg zum Sieg wird kein leichter sein

"Das wird ein knallharter Kampf um den Turniersieg." So kommentiert Turnierdirektorin Sandra Reichel das Starterfeld für das "Upper Austria Ladies Linz" nach dem Nennschluss in der Nacht auf Mittwoch. Emma Raducanu, der 18-jährigen Sensationssiegerin der US Open, stellen sich auf dem Weg zu einem möglichen Turnier-Sieg vom 6. bis 12. November in der TipsArena hohe Hürden entgegen.