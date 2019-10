Upper Austria Ladies: Coco Gauff ist wieder im Spiel

Unverhofft kommt oft: Eigentlich hatte Coco Gauff, die 15-jährige Senkrechtstarterin aus den USA, am Montag mit dem Einzelbewerb beim Upper Austria Ladies in Linz abgeschlossen. Doch nach dem Quali-Aus tat sich am Dienstag plötzlich eine zweite Chance auf – und die nützte die Weltranglisten-110.

Gauff sprang kurzfristig als "Lucky Loser" für die am rechten Handgelenk verletzte Griechin Maria Sakkari ein und zog mit einem 6:3, 7:6-Sieg über Stefanie Vögele (Sui) ins Achtelfinale ein.

"Ich bin glücklich, dass ich den Leuten hier zeigen konnte, dass ich eine bessere Spielerin bin, als ich es am Montag war", freute sich Gauff. Kiki Mladenovic steht ebenfalls im Achtelfinale. Die Französin setzte sich vor den Augen von Dominic Thiems Mama Karin gegen Katerina Siniakova (Cze) 6:1, 7:5 durch. Auch Julia Görges (D) hat gewonnen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem

Upper Austria Ladies Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.