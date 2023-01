"Unsere Familie hat bei diesem Wechsel mitentschieden"

MARCHTRENK/LISSABON. Spätestens seit Bronze bei Olympia sowie WM ist Shamil Borchashvili Österreichs unumschränkte Nummer eins in der Klasse bis 81 Kilogramm. Auf der Jagd um den einen nationalen Startplatz für Paris 2024 dieser Kategorie ist dem Marchtrenker nun aber Konkurrenz im eigenen Haus erwachsen: Sein um drei Jahre jüngerer Bruder Wachid wird am Samstag beim World-Tour-Auftakt in Lissabon erstmals wieder bis 81 kämpfen.