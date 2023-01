Ungeimpfter Djokovic droht US-Turniere zu verpassen

In einer Erklärung der Transportsicherheitsbehörde der USA (TSA) hieß es am Mittwoch, dass ausländische Staatsangehörige bei der Einreise bis zum 10. April vollständig gegen die Krankheit geimpft sein müssen.

In Indian Wells wird vom 6. bis 19. März gespielt, Miami folgt unmittelbar danach. Der 21-fache Grand-Slam-Gewinner Djokovic wärmt sich derzeit in Adelaide für die Australian Open auf, nachdem er im Vorjahr am Vorabend des Turniers aus dem Land abgeschoben worden war und seinen Titel in der Folge nicht verteidigen konnte. Sein ursprünglich dreijähriges Einreiseverbot wurde von den australischen Behörden inzwischen aufgehoben.

Aufgrund seines Impfstatus konnte der 35-jährige Serbe auch nicht zu den US Open 2022 reisen. Das US-Major-Turnier findet heuer vom 28. August bis 10. September statt. Djokovic hat mehrmals betont, dass er lieber auf Grand-Slam-Turniere verzichten würde, als sich gegen Covid impfen zu lassen.

