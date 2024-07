Undercover-Europameisterin taucht heute in Feldkirchen auf

Bei der Europameisterschaft im Küsten-Rudern (Coastal) in Polen hat Tabea Minichmayr vor zwei Wochen mit ihrem Sieg im Sprint die Experten in Erstaunen versetzt. Außerhalb der Ruder-Blase hatte die Goldmedaille der 25-Jährigen aus Altmünster bedeutend weniger Strahlkraft. "Ein paar Leute haben mir schon gratuliert, aber das hielt sich in Grenzen", sagt die Undercover-Europameisterin, die heute in Feldkirchen auftauchen wird. Am Badesee kommt es dort zur