„Unchained“: Netflix veröffentlicht eine neue Sport-Dokumentationsserie

In einem am Mittwoch veröffentlichten Trailer teilt Netflix mit, dass die achtteilige Serie "Tour de France: Unchained" am 8. Juni erscheinen wird.

Für die Doku-Reihe wurden bei der vergangenen Tour acht Teams begleitet, darunter die deutsche Mannschaft Bora-hansgrohe und Jumbo-Visma, für die der siegreiche Däne Jonas Vingegaard fährt.

Der Radsport erhofft sich durch die Serie einen ähnlichen Effekt, wie ihn die Formel 1 durch "Drive to survive" erlebte. Laut einer Erhebung von Nelson Sports hat die Rennserie allein im Jahr 2021 weltweit 73 Millionen Fans hinzugewonnen.

