Unantastbar: Die Swans und die Flyers begeisterten ihr Publikum

Basketballmeister OCS Swans Gmunden hat die bittere 49:56-Niederlage in Klosterneuburg (mit miserabler Wurfausbeute) hervorragend weggesteckt und Nachzügler Fürstenfeld am Sonntag mit einer 106:63-(46:35)-Packung nach Hause geschickt. Imposant war vor allem das dritte Viertel, in dem den "Korbjägern" vom Traunsee 33 Punkte gelangen. Als vorbildlicher Teamplayer tat sich einmal mehr Toni Blazan hervor, der vor 1158 blendend gelaunten Besuchern nicht nur 20 Punkte verbuchte, sondern auch mit acht Assists und sieben Rebounds glänzte.

"Das war sehr solide von uns, wir haben auch vom Dreier 44 Prozent getroffen – also kein Vergleich zur Vorwoche", freute sich Finanzvorstand Harald Stelzer, den zwei Legionäre mit der Zunge schnalzen ließen: Der Isländer Orri Gunnarsson war mit 25 Punkten Topscorer ("eine Maschine"), Trey Moses verbuchte nicht weniger als 18 Rebounds.

550 Fans in der Welser Raiffeisen-Arena bejubelten den ersten Saison-Heimsieg ihrer Flyers, die gegen die Traiskirchen Lions klar mit 83:65 (43:34) die Oberhand behielten. Selbst die krankheitsbedingten Ausfälle von Elvir Jakupovic und Starlin Inoa Gil vermochten die Messestädter nicht aufzuhalten.

"Vor so einer Kulisse macht es extra Spaß", freute sich Kapitän Christian von Fintel, der ein Sonderlob für Chris Ferguson (er pflückte 15 Bälle unter dem Korb) parat hatte. Auch Coach Sebastian Waser zeigte sich zufrieden: "Wir haben den Gameplan von Anfang an gut umgesetzt."

Das galt auch für Youngster Dejan Kovacevic: Der 19-Jährige sammelte 16 Punkte und war damit zweitbester Scorer seiner Mannschaft. Noch treffsicherer (23) zeigte sich nur der deutsche Legionär Radii Caisin.

Auch die OCS Diamond Ladies Wels verzeichneten ein Erfolgserlebnis beim Superliga-Auftakt. Lisa Ganhör, die 21 Zähler und sechs Assists auf dem Konto hatte, und ihre Kolleginnen setzten sich bei Vienna United mit 72:65 nach Verlängerung durch.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos