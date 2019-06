Um Medaillen im Innviertel

So wird auch Mehrkämpferin Verena Preiner, die erst kürzlich das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio geholt hat, dabei sein. Sie will ihre Titel über 100 Meter Hürden und im Speerwurf verteidigen.

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger geht es die kommenden Tage dagegen ruhiger an. Der Innviertler wird nach starkem Saisonbeginn am 9. Juli in Székesfehérvár das nächste Mal angreifen.