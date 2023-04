Um die Nummer 1 in Österreich

Noch ist Dominic Thiem Österreichs Nummer 1 im Tennis, doch die Position des 29-Jährigen, der in der Weltrangliste auf Platz 111 abgerutscht ist, wackelt. Zwei Jäger schicken sich an, den ehemaligen US-Open-Champion zu attackieren. Jurij Rodionov hatte bereits in der vergangenen Woche die Chance, Thiem mit einem Endspieleinzug beim Challenger in Lille zu überflügeln, der 23-Jährige scheiterte aber im Semifinale und ist aktuell 120. im ATP-Computer. So gut war er noch nie.