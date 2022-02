Als Tina Unterberger gestern um kurz nach Mittag unserer Zeit in Moskau in einen AUA-Flieger kletterte, wusste die Naturbahnrodlerin noch nicht, ob dieser tatsächlich sein vorbestimmtes Ziel Wien ansteuern kann. "Die Kacke ist am Dampfen", sagte die 35-Jährige aus Bad Goisern, die gestern ohne ihren Schlitten von der russischen Hauptstadt abhob. Dieser hatte als Sperrgepäck in der kurzfristig organisierten Maschine keinen Platz mehr gefunden.