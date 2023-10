Turn-WM: Rekordtitel für Simone Biles

Die 26-jährige Ausnahme-Akrobatin war mit der US-Mannschaft in Antwerpen erfolgreich.

Zwei Jahre nach ihrem tränenreichen Olympia-Aus wegen mentaler Probleme ist Simone Biles wieder zurück. Und wie: Die US-amerikanische Ausnahmeturnerin holte bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen mit dem Team der USA den Titel im Nationen-Mehrkampf. Mit nun 33 Medaillen bei WM und Olympischen Spielen stieg Biles zur erfolgreichsten Turnerin der Geschichte auf. Bisher lag sie gleichauf mit Larissa Latynina aus der ehemaligen Sowjetunion, die jedoch im Vergleich zu ihr mit 18 Olympia-Medaillen unerreicht ist.

Biles musste nicht einmal ihr neuestes Trumpfass auspacken: Die 26-Jährige hatte bereits vor drei Jahren eine neue Sprungkombination kreiert, die sie nun endlich auch auf WM-Niveau zeigen und damit vom Weltverband FIG anerkennen lassen will: eine Radwende auf das Sprungbrett, Flicflac auf den Tisch (Yurtschenko, benannt nach der sowjetischen Turnerin Natalia Jurtschenko) mit anschließendem Doppelsalto rückwärts. Heißen sollte diese Neuheit, die der FIG als bislang schwersten Sprung in den Wertungsrichtlinien bei den Frauen bezeichnet, "Biles II", um die Ausnahmestellung des Superstars zu unterstreichen. Sie hatte den Sprung im Frühjahr 2021 in Indianapolis erstmals bei einem Wettkampf präsentiert.

Doch auch ohne das letzte Risiko erntete sie mit 14,800 Punkten eine hohe Wertung. Anschließend turnte sie ebenso routiniert wie gekonnt durch das Programm und führte die US-Riege damit zum Sieg. Das österreichische Team war auf Platz 20 gelandet.

Höck Samstag im Ringe-Finale

Der Steirer Vinzenz Höck ist morgen im Finale der besten acht bei den Ringen im Einsatz. Besser waren im Vorkampf nur die Medaillengewinner von Tokio 2021 und ein heuer zweifacher Weltcupsieger.

Im Mehrkampf war letzten Sonntag Askhab Matiev an fünf Geräten stark unterwegs, ehe er vom Pauschenpferd stürzte und gesamt nur 55. wurde. Ricardo Rudy aus Wallern kam indes nicht richtig ins Turnen, verzeichnete an drei Geräten Stürze und landete nur auf Platz 82.

