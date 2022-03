Turek belohnte seine mutige Flucht

Entweder täuschte ihn sein Gefühl, oder ist Daniel Turek nur ein sehr guter Pokerspieler? Der tschechische Radprofi in Diensten des Welser Felbermayr-Teams gewann gestern den traditionellen heimischen Rad-Saisonauftakt in Leonding – und das, obwohl er seine Beine vor dem ersten Bundesliga-Rennen nicht auf der Höhe vermutete. Es war der schon achte Erfolg für die Messestädter bei den letzten zehn Auflagen.

"Ich habe mich seit Mittwoch überhaupt nicht besonders gefühlt", sagte der 29-jährige Turek. Am Tag davor war er da noch zu Rang zwei bei den tschechischen E-Cycling-Meisterschaften gefahren. Heuer im Februar gewann er bereits das Bergtrikot bei der Tour of Antalya in der Türkei. Eine gute Form, die am Ende nicht wegzuleugnen war.

Oberösterreichs Top-Profi Michael Gogl war ebenfalls unter den Zuschauern. Bild: Eisenbauer

Bei bestem Wetter fanden sich gestern viele Zuschauer entlang der selektiven Strecke ein. Am Aichberg, dem oftmaligen Scharfrichter des Rennens, positionierte sich auch Oberösterreichs Top-Profi Michael Gogl, der zuletzt in Belgien beim E3-Preis unter den Besten zu finden war.

Er und viele andere sahen da Turek und Philipp Hofbauer (WSA) allein vorne auf weiter Flur. Das Duo hatte sich bereits wenige Kilometer nach dem Start abgesetzt. Als es dann ins Finale ging, löste sich Turek, der im Laufe der Live-Übertragung immer wieder Zeit für Scherze vor der Motorrad-Kamera hatte, von seinem Fluchtgefährten und brachte nach fast 145 Kilometern an der Spitze den Sieg vor Felix Ritzinger (WSA) und seinem Welser Teamkollegen Daniel Federspiel nach Hause. Andere hatten weniger Glück. Die Steyrer Hrinkow-Mannschaft war aus Krankheitsgründen nur mit vier Mann am Start, Favorit Daniel Auer erlitt im Finale einen Defekt.

Die Ungarin Petra Zsanko war die erste Gewinnerin in der Damen-Liga heuer. Bild: Eisenbauer

Sturz ging glimpflich aus

Die Damen starteten in Leonding in ihre zweite Liga-Saison, jubeln konnte mit Petra Zsanko eine Ungarin, die für Cookina Graz fährt und aus dem Eisschnelllauf kommt. Auch Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer, die im April einsteigt, fährt für diesen Klub. Sabine Stadler wurde als beste Oberösterreicherin Sechste, die Waldingerin Lisa Fernbach stürzte, im Krankenhaus gab es aber Entwarnung für die Vöest-Fahrerin.

Im Juniorenbewerb siegte mit Gergö Magyar ebenfalls ein Ungar, das gleichzeitig dort ebenfalls ausgefahrene Amateurrennen ging an Christoph Mick.

Der dreimalige Leonding-Gewinner, Riccardo Zoidl, war der große Abwesende. Er fuhr mit seiner neuen Equipe, dem Team Vorarlberg, bei der Tour of Rhodes und wurde gesamt Fünfter.

Sensation durch Girmay

Biniam Girmay aus Eritrea (Intermarche) gewann gestern als erster Afrikaner nach 249 Kilometern den belgischen Rad-Halbklassiker Gent–Wevelgem. „Das ist für den ganzen Kontinent ein genialer Tag“, sagte der 21-Jährige. 2025 steigt die Rad-WM in Ruanda. Kolumbiens Meister Sergio Higuita (Bora) holte den Gesamtsieg bei der Katalonien-Rundfahrt, als sportlicher Leiter war dabei der gebürtige Trauner Christian Pömer unterwegs. Unterdessen ist der zu Beginn der Rundfahrt kollabierte Europameister Sonny Colbrelli, der wiederbelebt werden musste, nach Italien zurückgekehrt.