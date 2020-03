Turbulenzen überschatten sportlichen Höhenflug

Ende November wird Österreichs Davis-Cup-Team erstmals nach der Reform des Tennis-Teambewerbs im finalen Konzert der Großen dabei sein. Der am vergangenen Wochenende in Premstätten bei Graz eingefahrene 3:1-Sieg in der Qualifikationsrunde gegen Uruguay ebnete den Weg ins Madrider Finalturnier, dessen sechs Vorrundengruppen am Donnerstag in London ausgelost werden. Doch dem sportlichen Höhenflug könnte bald der Crashkurs folgen. Denn hinter den Verbands-Kulissen tobt seit Monaten ein Machtkampf.

Österreichs Topstar Dominic Thiem zog die Vorbereitung auf die nun anstehenden Masters-Turniere in Indian Wells und Miami dem Davis-Cup vor. Wer aber dann im Herbst in Spanien im Finale der Großen wirklich spielen wird, ist längst nicht sicher. Denn Thiems Vater Wolfgang könnte mit "seinen" Spielern Dennis Novak, Sebastian Ofner, Jurij Rodionov und seinem Sohn nun auf Konfrontationskurs mit dem Verband gehen.

Die Spitze einigte sich am Rande der Davis-Cup-Begegnung darauf, dass das Präsidium künftig aus allen neun Landespräsidenten bestehen soll. Heißt also: mehr Macht für die Bundesländer. Zur Erinnerung: Werner Klausner trat im März 2019 als Präsident zurück, weil er eben das gewittert hatte. Als neuer Präsident soll VP-Politiker Reinhold Lopatka im Gespräch sein. Die steirische Verbandschefin Barbara Muhr mit dem als Sportdirektor angedachten Wolfgang Thiem blitzten dagegen mit ihrem "Austrian Tennis Committee" (ATC) ab.

"Die Landesverbände wollen keine unangenehmen Leute wie mich", sagt Thiem. Am 22. März steigt die entscheidende Generalversammlung des Verbandes.

Nur sportlich scheint man gut aufgestellt. Held des Wochenendes war Dennis Novak mit zwei Einzel-Erfolgen. Für den 26-Jährigen war der entscheidende 2:6, 6:3, 7:5-Erfolg über Pablo Cuevas der emotionalste Sieg der bisherigen Karriere.

