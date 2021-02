Tsitsipas nahm Nadal aus dem Turnier

Dominic Thiem wird kommenden Montag erstmals seit 2. März 2020 nicht mehr in den Top Drei der Tennis-Herren aufscheinen. Der 25-jährige Russe Daniil Medwedew besiegte gestern nämlich im Viertelfinale der Australian Open in Melbourne Landsmann Andrej Rublew klar mit 7:5, 6:3, 6:2 und überholt den Niederösterreicher damit im ATP-Ranking. Vorbei ist das Turnier aber für Rafael Nadal, einen der ganz großen Favoriten. Der 34-jährige Spanier musste sich dem Griechen Stefanos Tsitsipas nach 4:05 Stunden mit 6:3, 6:2, 6:7 (4), 4:6, 5:7 geschlagen geben.

Nadal gab dabei eine komfortable Zweisatz-Führung noch aus der Hand und verpasste damit die Chance auf den zweiten Melbourne-Titel beziehungsweise den 21. Major-Sieg seiner Karriere. "Ich habe meine Chancen nicht genützt", sagt der Mallorquiner.

Medwedew setzte dagegen seinen Lauf fort und steht erstmals in Australien in der Vorschlussrunde. Nach dem 2:05-Stunden-Match gegen Freund und Landsmann Rublew hält er nun bei saisonübergreifend 19 Siegen en suite, inklusive den Triumphen im vergangenen Herbst in Paris-Bercy sowie bei den ATP Finals in London.

"Wir hatten ein paar unglaubliche Rallyes. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Spieler, die Andrej so müde machen können, und darüber bin ich glücklich", so Medwedew.

In gegenteiliger Stimmung war Ashleigh Barty. Die topgesetzte Australierin unterlag der als Nummer 25 gereihten Tschechin Karolina Muchova mit 6:1, 3:6, 2:6. "Es bricht mir natürlich das Herz", sagte Barty, deren Traum vom ersten Heimsieg einer Australierin seit Chris O’Neil 1978 vorerst geplatzt ist. Muchova trifft im Halbfinale auf die US-Amerikanerin Jennifer Brady, die ihre Landsfrau Jessica Pegula mit 4:6, 6:2, 6:1 bezwang.

Oswald schied im Doppel aus

Verabschieden musste sich auch Österreichs letzter Beitrag in Melbourne: Philipp Oswald unterlag an der Seite von Marcus Daniell (Nzl) in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/Gb/5) 6:7 (6), 2:6.

