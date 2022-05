Spaniens König Felipe spendete wie die tausenden anderen Zuschauer im Estadio Manolo Santana minutenlangen Applaus. Was gestern im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers von Madrid passierte, kann getrost als kleine Wachablöse bezeichnet werden. Der 19-jährige Spanier Carlos Alcaraz besiegte da seinen Landsmann und Tennis-Superstar Rafael Nadal mit 6:2, 1:6 und 6:3.

Es war der erste Erfolg des Teenagers über sein großes Idol im dritten Duell. "Ich werde diesen Tag wohl nie vergessen. Ich habe Rafa so viel zu verdanken. Nun auf Sand gegen ihn zu gewinnen, das musste ich erst sacken lassen", sagte Alcaraz, der heuer mit Rio de Janeiro, Miami und Barcelona bereits drei Turniere gewann und in die Top-Ten der Weltrangliste vorrückte.

Im Halbfinale wartet mit Novak Djokovic nun das nächste schwere Los. Der Weltranglistenerste zeigte beim 6:3, 6:4 gegen den Polen Hubert Hurkacz eine souveräne Leistung.

Beim nächstwöchigen ATP-250-Turnier in Genf, bei dem Dominic Thiem einen weiteren Anlauf auf den ersten Sieg seit seinem Comeback unternehmen will, wird mit dem Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew auch ein weiterer prominenter Name aufschlagen. Der Russe kehrt nach einer Anfang April vorgenommenen Leistenoperation auf die Tour zurück, um für die French Open noch Matchpraxis zu sammeln.

Zwei ÖTV-Spieler im Halbfinale

Man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben, doch das ATP-Challenger in Mauthausen darf schon vor dem heutigen Halbfinale (ab 12 Uhr) und dem Finale am Sonntag (ab 10) als Erfolg verbucht werden. Einerseits für den Veranstalter, der von den Spielern viel Lob für seine Bemühungen erhält. Und andererseits, weil auch die heimischen Protagonisten die Chance nutzen, ohne große Reisestrapazen wertvolle Punkte zu sammeln. Etwa Dennis Novak, der im Österreicher-Duell gegen Lucas Miedler knapp mit 6:7 (6), 6:1, 7:6 (5) gestern die Oberhand behielt und nun im Halbfinale den Tschechen Jiri Lehecka (Weltranglisten-Nummer 88) zum Gegner hat.

Einen äußerst starken Eindruck hinterließ auch Jurij Rodionov. Er profitierte von der Aufgabe seines Gegners Attila Balazs (Ung) beim Stand von 6:4 und 3:0. Um den Finaleinzug geht es nun nicht wie eigentlich erwartet gegen die Nummer eins des Turniers, John Millman. Der Australier unterlag dem Ungarn Mate Valkusz 4:6, 6:1, 3:6.

Barbara Haas verlor im Viertelfinale des W25-Turniers in Split gegen Katharina Hobgarski (D) 6:1, 3:6, 3:6. Dafür steht Melanie Klaffner beim W15-Event in Kairo nach einem 7:6 (4), 7:5 über Oceane Babel (Fra) im Semifinale. (fei)