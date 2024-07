Triumph in Troon: Golf-Star Xander Schauffele trotzte Wind und Wetter

Wenn sich Stars vom Kaliber eines Rory McIlroy, Ludvig Aberg, Bryson DeChambeau oder Wyndham Clark bereits nach zwei Runden sang- und klanglos verabschieden müssen, beweist das nicht nur die Dichte an der Spitze der Golf-Szene. Es ist auch das Resultat eines einzigartigen Flairs, das die British Open auf tückischen Linkskursen in Küstenregionen – gespickt mit harten, schnellen Böden und tiefen Bunkern – mit sich bringen. Du spielst nicht nur wie in einem Tunnel für dich selbst, sondern vor allem gegen Wind und Wetter.

Der Royal Troon GC, Schauplatz der 152. Auflage des ältesten Major-Events des Welt, bildet da keine Ausnahme. Das launische Wetter lässt so manchen Favoriten straucheln, die Führung wechselt bei frischen zwölf bis 16 Grad und Böen jenseits der 20 km/h regelmäßig, fehlerfrei kommt hier definitiv keiner durch, auch wenn Xander Schauffele am Finaltag nahe der Perfektion unterwegs war.

Eine formidable 65er-Runde hievte den Olympiasieger aus San Diego an die Spitze des Klassements (9 unter Par). Der Triumph beim mit insgesamt 17 Millionen US-Dollar dotierten Event wird ihm mit 3,1 Millionen und einem kräftigen Schluck Wein aus dem altehrwürdigen Wanderpokal "Claret Jug" versüßt.

Der schottische Royal Troon GC liegt den amerikanischen Profis, sieben der jüngsten acht dort errungenen Open-Erfolge gehen auf ihr Konto. Nur der Schwede Henrik Stenson war 2016 dazwischengegrätscht. "Es fühlt sich großartig an, ich habe mich mit Fortdauer gesteigert", freute sich Schauffele, der im Mai mit dem Gewinn der PGA Championship seinen ersten Major-Titel zelebriert hatte.

Diesmal ließ der 30-Jährige die ex aequo Zweitplatzierten Billy Horschel (USA/7 unter Par) und Justin Rose (Eng/–7) hinter sich. Vierter wurde Thriston Lawrence (Rsa/–6).

Straka: "Ich bin zufrieden"

Der 31-jährige Wiener Sepp Straka, der bei den Open 2023 in Liverpool mit Platz zwei hinter Brian Harman (USA) brilliert und rot-weiß-rote Golf-Geschichte geschrieben hatte, landete diesmal mit insgesamt 288 Schlägen (4 über Par) auf dem geteilten 22. Rang. Damit verbunden ist ein Preisgeld in der Höhe von rund 151.000 US-Dollar.

"Im Großen und Ganzen bin ich mit mir zufrieden. Teilweise habe ich gut gespielt, teilweise dann wieder nicht. Natürlich waren die Erwartungen hoch gewesen", sagte Straka, der eine verheißungsvolle Startrunde (70/1 unter Par) mit Platz elf hingelegt hatte. Doch in dieser Tonart ging es nicht weiter. Zum Abschluss spielte der Familienvater eine solide 71er, unter vier Birdies mischten sich auch vier Bogeys. Ein ständiges Auf und Ab.

Kein Grund, zu hadern. "Grundsätzlich sind die Open mein zweitliebstes Major, darüber steht nur das Masters in Augusta", erzählte der Wahl-Amerikaner, den es jetzt für ein paar Tage nach Österreich zieht. Hier lädt Straka, der zwischen April und Juni vier Top-Acht-Ergebnisse auf der PGA-Tour erreicht hat, die Batterien für die Sommerspiele in Paris auf. Die Konkurrenz hat ihn auf dem Zettel.

