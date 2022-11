Training in der Sauna

Heiß hergehen wird es bei der U23-Triathlon-WM in Abu Dhabi, so viel steht schon fest. Und das ist nicht nur den Temperaturen im Nahen Osten geschuldet. In der Vorbereitung auf seine ersten Welt-Titelkämpfe über die olympische Distanz überließ der ehrgeizige Tragweiner Peter Luftensteiner deshalb nichts dem Zufall, um morgen am Tag X bereit zu sein.

"Ich bin die letzten Wochen viel in die Sauna gegangen und habe unter Hitze trainiert, zum Beispiel beim Indoor-Radfahren ohne Kühlung", sagt der 22-Jährige, der heuer im Europacup sowie mit Platz 23 bei der U23-EM bereits international aufgezeigt und sich in der Weltrangliste um mehr als 800 Plätze verbessert hat. Der Athlet des PSV Tri Linz, der wöchentlich bis zu 28 Stunden trainiert, will die kommenden Jahre auch im Weltcup so richtig durchstarten.

Mit dem Eferdinger Georg Enzenberger ist morgen auch ein weiterer oberösterreichischer Triathlet auf großer Mission. Er rittert beim Ironman in Israel um einen der begehrten Qualifikationsplätze für die legendäre Langdistanz-WM auf Hawaii. "Wenn ich mir heute schon was vom Christkind wünschen darf, dann wäre das so ein Start-Ticket", sagt Enzenberger.