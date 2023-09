Trainer Vunjak: "So etwas habe ich noch nicht gesehen"

Bei den Handballern des HC Linz AG könnte nach dem 36:28 (16:13) am Samstag zu Hause über Vöslau, dem zweiten Sieg im zweiten Liga-Spiel, alles eitel Wonne sein, jedoch trübt eine unschöne Verletzung die Stimmung beim Vizemeister. "So etwas habe ich noch nicht gesehen", sagt Trainer Milan Vunjak merklich bedient. Was war geschehen? Rückraumspieler Arnad Hamzic bekam bei einem Blockversuch so unglücklich einen Schlag auf seine rechte Hand, dass die Haut beim kleinen Finger tief aufriss. Die