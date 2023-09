Trainer kam nur 19 Stunden zu spät für den Supercup

"Das Team hat einen großen Kampf geliefert – da entsteht etwas", lautete das Resümee von Trainer Facundo Morando nach dem knappen 2:3 (14:16 im Entscheidungssatz) der Linzer Volleyballerinnen am Montag im Supercup bei Cupfinalist Innsbruck. Dabei horchte sich der Coach noch recht verschlafen an – kein Wunder, war er am Dienstag doch gerade von Tokio nach Linz gereist. Früher als erwartet: Denn eigentlich hatten die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg ihren Cheftrainer wegen dessen