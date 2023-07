Tour-Hoffnung Bayer: "Wir haben keine Knautschzone"

Vor der Kapelle am Kronberg liegt einem an einem Sommertag der glitzernde Attersee zu Füßen. Die Fernsicht ist atemberaubend. Radprofi Tobias Bayer, der am Fuße des Anstiegs im Örtchen Straß im Attergau aufgewachsen ist, schaut gerne dort hinunter. Das Gute ist für ihn auch in anderen Belangen so nah. Der 23-Jährige darf am Sonntag in Dornbirn (live auf k19.at, ab 10.30 Uhr) bei der 72. Tour of Austria als einer der Führungskräfte des Weltklasse-Rennstalls Alpecin-Deceuninck ins Rennen gehen.