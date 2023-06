Rad-Profi (26) kam bei Tour de Suisse ums Leben: "Sind am Boden zerstört"

Die Radsportszene trägt Trauer. Nach seinem schweren Unfall auf der gestrigen Etappe der Tour de Suisse ist der 26-jährige Schweizer Profi Gino Mäder seinen schweren Verletzungen erlegen.

Team-Manager Milan Erzen von Bahrain rang um Worte: „Wir sind am Boden zerstört über den Verlust unseres Ausnahmeradfahrers Gino Mäder. Sein Talent, sein Engagement und seine Begeisterung waren für uns alle eine Inspiration. Er war nicht nur ein äußerst talentierter Radfahrer, sondern auch abseits des Fahrrads ein großartiger Mensch. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus und sind in dieser schweren Zeit in Gedanken bei ihnen. Bahrain Victorious wird zu seinen Ehren Rennen fahren und sein Andenken auf jeder Straße bewahren, auf der wir fahren. Wir sind entschlossen, den Geist und die Leidenschaft, die Gino gezeigt hat, zu zeigen, und er wird immer ein integraler Bestandteil unseres Teams bleiben.“

Mäder war am Donnerstag am Albula schlimm gestürzt. In einem Bachbett liegend musste er reanimiert werden, nachdem er in der letzten Abfahrt auf dem Weg nach La Punt GR von der Straße abgekommen war. Wie Tour-de-Suisse-Arzt Dr. Roland Kretsch erklärte, habe er Mäder an der Unfallstelle ohne Puls aufgefunden. Eine 25 Minuten andauernde Reanimation sei erfolgreich gewesen. „Er ist wieder zu Leben gekommen, der Herzstillstand wurde behoben“, so Kretsch.

Mäder wurde ins Kantonsspital Chur geflogen und dort auf der Station für Traumatologie behandelt. Leider ohne Erfolg. „Trotz aller Bemühungen des ausgezeichneten Personals des Churer Spitals schaffte Gino es nicht, diese letzte und größte Herausforderung zu meistern, und um 11:30 Uhr verabschiedeten wir uns von einem der strahlenden Köpfe unseres Teams“, schreibt sein Rennstall.

Der Start der Freitagsetappe hätte eigentlich um 12.30 Uhr, also unmittelbar nach der Todesmeldung, in Chur erfolgen sollen. Dieser wird nun aber auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben.

