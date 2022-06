In Dänemark erfreut sich das Rad größter Beliebtheit. Da liegt es auf der Hand, dass mit der Tour de France das bekannteste und größte Radrennen der Welt auch einmal auf einen Abstecher vorbeischaut. Die 109. Tour de France startet am Freitag mit einem 13-Kilometer-Zeitfahren in Kopenhagen, danach steigen zwei weitere Etappen im Norden Europas. Auf den drei Wochen bis Paris warten aber nicht nur hohe Berge, heiße Sprints und Kopfsteinpflaster.