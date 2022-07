Tour de France: Der Jumbo-Express rollt unaufhörlich

Die niederländische Jumbo-Mannschaft dominiert bei der Tour de France weiterhin nach Belieben. Christophe Laporte fuhr mit einem unwiderstehlichen Antritt im Bergauf-Finale der 19. Etappe den schon fünften Etappenerfolg für die Equipe des Führenden Jonas Vingegaard heraus und ließ damit auch Frankreich jubeln. Der Rundfahrt-Gastgeber hatte bis gestern noch keinen Sieg bei dieser Ausgabe feiern können. Heute kann der Däne Vingegaard den Sack bei der 109. Auflage endgültig zumachen.

Das große Abschluss-Zeitfahren der 109. Frankreich-Rundfahrt führt von Lacapelle-Marival nach Rocamadour, geht über welliges Terrain und ist 40 Kilometer lang. Ein Schicksal wie seinem Teamkollegen Primoz Roglic vor zwei Jahren dürfte dem bislang so souveränen Jumbo-Kapitän erspart bleiben: Damals nahm Tadej Pogacar seinem führenden slowenischen Landsmann fast zwei Minuten im finalen Kampf gegen die Uhr ab und stellte so am vorletzten Tag des Rennens das Klassement auf den Kopf. Pogacars Coup brachte ihm als Tour-Debütanten noch das Gelbe Trikot, Roglic blieb am Ende nur der zweite Platz.

Vingegaard hat komfortable 3:26 Minuten Vorsprung auf Pogacar. "Er lässt sich da normal nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Aber ein Sturz ist nie ausgeschlossen", sagt Eurosport-Experte Bernhard Eisel. Über den Tour-Sieg wollte auch Vingegaard zuletzt noch nicht sprechen. "Lasst es uns am Sonntag tun", hatte er nach der Bergankunft am Donnerstag in Hautacam gesagt.

Roglic bei Welser Kriterium

Bei der Tour musste Roglic vorzeitig aussteigen, der dreifache Gewinner der Vuelta ist kommenden Mittwoch aber beim Welser Innenstadt-Kriterium der große Stargast. Macher Paul Resch hat sich mit dem Slowenen geeinigt.

Die erste Etappe der internationalen Junioren-Rundfahrt von Haid nach Marchtrenk gewann gestern Viggo Moore (USA), den dritten Platz belegte der Paschinger Benjamin Eckerstorfer. Den kurzen Zeitfahr-Prolog zuvor hatte Jens Verbrugghe (Bel) für sich entschieden. Heute wird in Rohrbach (ab 16 Uhr) ein Rundkurs gefahren, am Sonntag (ab 11.30 Uhr) folgt das Teilstück von Bad Wimsbach nach Straß im Attergau. (fei)