Torschützenkönig bleibt in Linz

Die Handballer des HC Linz AG können einen Schlüsselspieler langfristig an den Klub binden: Lucijan Fizuleto verlängert bis Sommer 2026. „Ich genieße den Handball, habe viele Freunde hier, alle im Verein sind super und ich bin in der Nähe von Slowenien. Es hat einfach alles gepasst, das passen sollte“, begründete der Slowene in einer Klubaussendung.

Der 28-Jährige heuerte im Sommer 2021 beim HC Linz an und avancierte gleich in seiner ersten Saison zum Liga-Torschützenkönig.

„Er hat unser Spiel in den letzten beiden Jahren entscheidend geprägt, ist aus unserem Spiel nicht mehr wegzudenken. Zudem ist Lucijan nicht nur ein herausragender Sportler, sondern auch menschlich ein Vorbild für die nachfolgenden Generationen“, sagte Sportdirektor Klemens Kainmüller.



Nach dem Sieg in Bregenz geht es für die Linzer am Samstag auswärts gegen die Fivers Margareten weiter.

