Topgesetzte Karolina Muchova im Linz-Halbfinale gescheitert

Für Karolina Muchova ist der Traum vom zweiten Sieg auf der WTA-Tour vorerst geplatzt. Im Halbfinale des mit einer Million Euro dotierten Tennis-Turniers von Linz musste sich die tschechische Nummer eins des Bewerbs am Samstag der Russin Jekaterina Alexandrowa 0:6,4:6 geschlagen geben. Die 30. der Tenniswelt bekommt es in ihrem dritten Linz-Finale am Sonntag ab 14.00 Uhr mit Dajana Jastremska aus der Ukraine zu tun.

Die an fünfter Position gesetzte Jastremska setzte sich gegen die Dänin Clara Tauson sicher mit 6:1,6:4 durch steht erstmals seit 2022 wieder in einem Tour-Endspiel. Alexandrowa hatte bereits 2018 und 2024 auf den Linz-Titel Anlauf genommen, scheiterte da im Endspiel aber an Camila Giorgi bzw. Jelena Ostapenko.

Mehr zum Thema Mehr Sport Davis Cup: Österreich setzte sich gegen Finnland durch SCHWECHAT. Österreichs Tennis-Team besiegte in der ersten Qualifikationsrunde für die Davis Cup Finals Finnland mit 4:0 und steigt damit in die ... Davis Cup: Österreich setzte sich gegen Finnland durch

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper