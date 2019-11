Tokio 2020 im Zeichen der Lederhose

Was für ein Fest! 300 Gäste feierten am Mittwoch im prächtig geschmückten Palais Kaufmännischer Verein in Linz nicht nur die Sieger der oberösterreichischen Sportlerwahl, die die OÖNachrichten zum 45. Mal gemeinsam mit dem Land Oberösterreich oranisiert haben. "Alle, die hier in das Finale gekommen sind, haben in ihrem Sport Großartiges geleistet und verdienen unsere Anerkennung", sagte Sport-Landesrat Markus Achleitner und traf damit den Punkt.

Video: Das war die Siegerehrung der OÖN-Sportlerwahl 2019.

Bei der sportlichen "Familienaufstellung" des Landes waren insgesamt 21 verschiedene Disziplinen vertreten, klar, dass nicht alle auf dem Podium Platz hatten. Dort oben jubelten vor allem die Leichtathleten. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger holte zum dritten Mal den Titel und war wie die Mehrkämpferin Verena Preiner, die zum zweiten Mal Oberösterreichs Sportlerin des Jahres wurde, schon olympisch bewegt. "Eine Medaille in Tokio ist ganz klar mein Ziel", sagte der Innviertler, dem Energie-AG-Generaldirektor Werner Steinecker eine besondere Prämie für einen Erfolg bei den Sommerspielen 2020 versprochen hat. "Wenn er eine Medaille holt, bekommt er eine Hirsch-Lederhose." Erstmals in der Geschichte der Sportlerwahl eroberte am Mittwoch ein Vierbeiner das Podium.

Die Drittplatzierte, Berglauf-Spezialistin Andrea Mayr, die aus beruflichen Gründen verhindert war, wurde von ihrer Mutter Ingrid vertreten, die einen Hund mit zur Siegerehrung nahm. "Das ist Billy, Andreas bester Trainingspartner", verriet die Frau Mama. Für Siegerin Preiner kommt so eine Trainingsbegleitung eher nicht in Frage – sie vertraut eher dem Wolfi (Landestrainer Wolfgang Adler) als einem Wuffi ...

Bei den Mannschaften war LASK-Verteidiger Christian Ramsebner der Hahn im Korb. Neben dem Rekord-Sieger – die Athletiker wurden zum zehnten Mal Oberösterreichs Mannschaft des Jahres – freuten sich die Volleyballerinnen von Askö Linz Steg und das Tischtennis-Team von Linz AG Froschberg über Silber, Bronze und Schecks der Sparkasse OÖ für die Nachwuchsarbeit. Ramsebner schickte indes einen Appell an seine Teamkollegen nach Trondheim, die dort gestern Abend um den Aufstieg in der Europa League kämpften. "Ich hab jetzt hier die Trophäe geholt, jetzt sollen sie in Trondheim gewinnen. So haben wir das ausgemacht."

Aufhorchen ließ Tischtennis-Boss Hans Friedinger, seit Mittwoch Preisträger des "Goldenen Leo", mit seiner Kritik an der Politik. "Ich habe bei den Regierungsverhandlungen noch nie das Wort Sport gehört, obwohl der so wichtig für unsere Gesellschaft ist." Dafür gab es Applaus von der gesamten oberösterreichischen Sportfamilie – auch der Sport-Landesrat klatschte mit.

