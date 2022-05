Titelverteidiger Wels plagen Borchashvili-Sorgen

"Acht, neun Kilo sind es", beschrieb Shamil Borchashvili gestern jene Differenz, die er über seiner Gewichtsklasse bis 81 liegt. Das ist vier Tage vor der am Sonntag beginnenden Bundesliga-Vorrunde zu viel, sagt der 26-Jährige, der deshalb eben in der Klasse bis 90 Kilogramm für seinen Stammklub Multikraft Wels auf die Matte in Bischofshofen gehen wird.

Die Messestädter sind Titelverteidiger. Im Vorjahr hatten Shamil und seine Brüder Kimran sowie Wachid den Klub zum ersten Meistertitel seit 1977 geführt. Der Liga-Start in dieser Woche kommt für das Trio aber zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Wachid kehrte von der EM in Sofia mit einer Innenbandzerrung im Knie zurück, und über einen Einsatz von Kimran soll nach dessen Schulterverletzung erst kurzfristig entschieden werden. Shamils Gewichtsklassen-Ausflug eingerechnet, ergibt das zumindest in der Vorrunde angreifbare Welser, die sich unter anderem mit dem italienischen WM-Zweiten Manuel Lombardo verstärkt haben.

Nutznießer der Borchashvili-Sorgen möchte das UJZ Mühlviertel sein. Die Truppe rund um Schwergewicht Daniel Allerstorfer ist einer jener vier Gegner, auf die die Welser in der ersten von zwei Sammelvorrunden treffen – die zweite folgt am 18. September. "Mühlviertel hat gute Chancen", sagte auch Borchashvili. Nach dem Abstieg der Union Kirchham ist mit Dynamic One aus Feldkirchen nur noch ein weiterer oberösterreichischer Klub im Oberhaus vertreten.

In Letzterem fällt auf: Während andere Sportarten den Corona-Modus längst abgeschüttelt haben, ist die Judo-Liga nicht zum normalen Meisterschaftsmodus zurückgekehrt, sondern verfährt mit Sammelrunden mit jeweils vier Begegnungen pro Team. Wie gewohnt ziehen am Ende die besten vier in das Final Four ein.

Wiederbelebte Damenliga

Bereits am Samstag startet die Damen-Bundesliga an selber Stelle mit der ersten Hälfte ihrer Vorrunde neu durch. Das zuletzt wegen des Leistungsgefälles auf drei Teams zusammengeschrumpfte Feld konnte auf neun erweitert werden. Darunter befinden sich mit Reichraming, Mühlviertel und Burgkirchen (Wettkampfgemeinschaft mit Flachgau) drei aus Oberösterreich. Favorit bleibt nichtsdestoweniger Titelverteidiger Wimpassing rund um die Olympia-Zweite Michaela Polleres. (pue)