Titelverteidiger Bernal muss bei der Tour Federn lassen

Der Slowene Primoz Roglic (Jumbo) kommt seinem Traum, einmal die Tour de France zu gewinnen, immer näher. Auf der gestrigen schweren Etappe im Zentralmassiv, die der Kolumbianer Daniel Martinez (EF) für sich entschied, konnte er die Führung ausbauen. In seinem Schlepptau gewann auch als neuer Zweiter Landsmann Tadej Pogacar (UAE) Zeit, während Titelverteidiger Egan Bernal (Ineos) Federn lassen musste, 38 Sekunden auf das Duo im Finale verlor und auf Platz drei zurückfiel.

Bitter verlief das Teilstück aber auch für das deutsche Bora-Team. Mit zwei Fahrern in einer ursprünglich 17-köpfigen Ausreißergruppe war die Equipe so nah dran wie nie am ersten Etappensieg bei der diesjährigen Tour. Max Schachmann führte bis 1600 Meter vor dem Ziel als Solist den Puy Mary hinauf, sein Teamkollege Lennard Kämna zog dann mit Martinez an ihm vorbei. Im Zielsprint hatte der Kolumbianer, im August schon Gewinner der Dauphine-Rundfahrt, noch mehr Körner auf der steilen Schlussrampe.

Bevor am Montag der letzte Ruhetag auf die Fahrer wartet, wird es am Wochenende noch einmal richtig hart. Die heutige Etappe von Clermont-Ferrand nach Lyon ist als Aufwärmen für den Sonntag gedacht. Dort warten im Jura-Gebirge nach flacher Anfahrt zwei Berge der ersten Kategorie und als Finish die erstmalige Tour-Bergankunft am Grand Colombier. 17,5 Kilometer geht es dort steil und unrhythmisch hoch. "Pokerface" Roglic, nun 44 Sekunden vor Pogacar in Gelb, gilt in seiner derzeitigen Form wieder als der Mann, der das Tempo diktieren kann. "Mir kommt es so vor, als ob der ganze Druck bei ihm gar nicht ankommen würde", sagt sein deutscher Jumbo-Teamkollege Tony Martin über den früheren Skispringer. Der aber auch weiß: "Erst in der dritten Woche in den Alpen fällt die wirkliche Entscheidung."

Yates fuhr zur Führung

Nach seinem gestrigen Sieg auf der Königsetappe von Tirreno-Adriatico hat sich Simon Yates (Mitchelton) das Blaue Führungstrikot des Spitzenreiters bei Tirreno-Adriatico erobert. (fei)