Titelverteidiger Alcaraz zittert sich in Wimbledon weiter

Der spanische Tennisstar rang beim Rasenturnier in London den US-Amerikaner Frances Tiafoe in fünf Sätzen und nach 3:50 Stunden mit 5:7,6:2,4:6,7:6(2),6:2 nieder und vermied damit das vorzeitige Aus.

Auf dem Centre Court zeigte Alcaraz bei geschlossenem Hallendach phasenweise eine enttäuschende Vorstellung und musste zweimal einen Satzrückstand wettmachen. Nach 3:50 Stunden setzte sich der 21-Jährige dennoch durch und steht damit im Achtelfinale. In diesem trifft er auf Ugo Humbert (FRA-16) oder Brandon Nakashima (USA). Dieses Spiel musste wie auch andere wegen Regens für längere Zeit unterbrochen werden.

Für Alcaraz bleibt sein zweiter Triumph in Wimbledon weiter möglich. Vor einem Jahr hatte Alcaraz mit dem Finalerfolg über den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic imponiert.

Bereits zuvor hatten sich der als Nummer 10 gesetzte Bulgare Grigor Dimitrow mit einem Dreisatz-Sieg über Frankreichs Altstar Gael Monfils und die Nummer 12, Tommy Paul (USA), ebenfalls ohne Satzverlust über Alexander Bublik aus Kasachstan ins Achtelfinale gespielt.

Bei den Frauen zeigte die French-Open-Überraschungsfinalistin Jasmine Paolini aus Italien, dass sie auch auf Rasen gut in Schuss ist. Sie steht nach einem 7:6(4),6:1 über Ex-US-Open-Championesse Bianca Andreescu (CAN) im Achtelfinale. Die Runde der letzten 16 war Paolini auch schon in Melbourne gelungen. Dass eine Italienerin in den ersten drei Major-Turnieren jeweils zumindest das Achtelfinale erreicht hat, ist ein Novum in der Geschichte des Landes.

Und aus österreichischer Sicht gab es doch noch einmal Grund zur Freude: Der im Einzel in fünf Sets in der ersten Runde ausgeschiedene Sebastian Ofner besiegte im Doppel an der Seite von Sam Weissborn seinen Einzelgegner Alejandro Tabilo (COL) und dessen Partner Diego Hidalgo (COL) mit 7:5,6:4. Nächste Gegner sind Sebastian Baez/Dustin Brown (ARG/JAM).

