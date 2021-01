Titelentscheidung im Blitzformat

Mit entsprechend striktem Sicherheitskonzept wird der Hallentitel in einem Blitzturnier an zwei Wochenenden in einer "Bubble" in Faak am See – Stützpunkt der österreichischen Nationalteams – ausgespielt. Weil der FBC Urfahr und die Union Freistadt auf ein Antreten verzichten, spielen sieben Vereine am 13./14. und 20./21. Februar um den begehrten "Teller". Und zwar Titelverteidiger Nußbach, Arnreit, Froschberg, Laakirchen, Seekirchen, Wels und die SG Wolkersdorf/Neusiedl.

Kostenlose Livestreams

Antigen-Tests vor der Anreise und vor jedem Spieltag sind verpflichtend, Zuseher vom Event ausgeschlossen. Faustball Austria wird aber kostenlose Livestreams von den Partien anbieten. "Wir freuen uns, dass wir es in dieser herausfordernden Zeit mit sich ständig verändernden Rahmenbedingungen geschafft haben, unseren Top-Faustballerinnen eine sportlich wertvolle Hallenmeisterschaft zu ermöglichen", sagte Verbands-Generalsekretär Hannes Dinböck.

Im Vorjahr fand das Final-3 in Kufstein statt. Damals gewann Nußbach das Endspiel gegen Seekirchen souverän mit 4:1.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.