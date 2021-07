Titel für Weyregger Duo

Die Traunsee Woche servierte perfekte Bedingungen und die internationale Segel-Meisterschaft in der Klasse Pirat, die für Vater Alexander (WM-Siebenter 2012) und Tochter Gloria Lehner mit einem Erfolgserlebnis endete. Das Duo vom Sportverein Weyregg am Attersee holte den Staatsmeistertitel und auch in der Gesamtwertung unter 21 Booten aus drei Nationen einen Stockerlplatz. Nur an zwei deutschen Teams gab es kein Vorbeikommen. Peter Anders und Magnus Hillenberg stellten mit vier Wettfahrtsiegen die Weichen für den Regatta-Triumph, Detlef und Luisa Hegert belegten Rang zwei.

Der nächste Tourstopp der längsten Auflage in der Geschichte der Traunsee Woche ist für 11. bis 13. August geplant. Dann steigt die Regatta der 5.5er im Union Yacht Club Traunsee.