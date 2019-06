Titel für den „Platzhirsch“

Handbiker Walter Ablinger war bei der sechsten Auflage der internationalen Upper Austria Cyclingtour nicht zu schlagen. Der Rainbacher gewann gestern das abschließende Straßenrennen über 18,6 Kilometer in Schwanenstadt. Mit drei Siegen sowie einem zweiten Platz war dem seit kurzem 50-Jährigen die Titelverteidigung in der MH3-Klasse nicht zu nehmen. „Ich bin überglücklich. Zu Hause zu gewinnen ist etwas ganz Besonderes“, sagte Ablinger, der sich in Schwanenstadt ein packendes Duell mit dem Deutschen Steffen Seifart lieferte. Das Duo hatte sich bei Rennmitte vom Feld gelöst, ehe Seifart bei einer Attacke in der letzten Kurve zu viel Risiko nahm und stürzte. Damit ging Ablinger mit einer Zeit von 32:31 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34 Stundenkilometern als sicherer Sieger hervor. Gesamt musste sich Seifart mit Platz drei hinter dem Schweizer Heinz Frei begnügen, der die zweite Etappe, das Bergrennen in Haag am Hausruck, für sich entschieden hatte.

Auf Paralympics-Sieger Ablinger wartet nun eine kurze Pause, ehe es Mitte Juni mit Europacuprennen in der Schweiz weitergeht.

Die Rundfahrt wächst weiter

Mit insgesamt 82 Startern durfte sich das heuer zu den European Cycling Games aufgewertete Event über einen Teilnehmerrekord freuen. „Die diesjährige Rundfahrt war so attraktiv wie nie“, bilanzierte Organisator Walter Mayrhuber, der seinem eingespielten Team aus freiwilligen Helfern dankte sowie die funktionierende Zusammenarbeit mit den Behörden lobte.