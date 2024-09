Tischtennis: Wie Liu Jia Mauthausen beflügelt und welche Rolle der LASK im Biesenfeld spielt

Die Tischtennis-Bundesliga versucht noch professioneller zu werden. Dazu gehört auch ein TV-Vertrag, der in der am Sonntag (15 Uhr) mit dem Gastspiel von Herren-Vizemeister SPG Felbermayr Wels (ohne den verletzten Felix Wetzel) in Salzburg beginnenden Saison zwölf Livespiele plus Übertragungen des Play-offs und des Cups auf ORF Sport+ vorsieht.