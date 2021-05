Tischtennis: Wels steht im Europe-Cup-Semifinale

Nach Fixierung des Gruppensiegs früher am Freitag setzten sich die Oberösterreicher in Varazdin zu Beginn der K.o.-Phase gegen Ostrava mit 3:0 durch. Frane Kojic und Andreas Levenko siegten jeweils 3:2, Adam Szudi 3:0. Ebenfalls in der Vorschlussrunde steht Daniel Habesohn mit dem deutschen Club SV Mühlhausen, der Wiener gewann beim 3:0 gegen Pecs gegen Lehel Demeter 3:1.

Das Aus ereilte Wiener Neustadt. Nach dem am Vortag mit dem dritten 3:0-Sieg in Serie fixierten Gruppensieg unterlagen die Niederösterreicher dem italienischen Titel-Co-Favoriten Messina 0:3. Andy Perreira, Tomas Konecny und Felix Wetzel unterlagen jeweils 2:3, wobei insgesamt vier Matchbälle vergeben wurden. "Knapper kann man nicht unterliegen", meinte Wiener Neustadts Manager Franz Gernjak in einer Analyse. Der vierte Semifinalist ist das französische Team Pontoise.