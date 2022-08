Tischtennis: Polcanova ist die zweite Medaille bereits sicher

Nach den medaillenlosen Europameisterschaften voriges Jahr in Warschau haben Österreichs Tischtennisspieler bei den aktuellen Titelkämpfen in München schon drei Podestplätze sicher. Nach Mixed-Bronze von Sofia Polcanova und Robert Gardos haben beide gestern jeweils den Einzug in das Doppelhalbfinale geschafft. Da die dritten Plätze nicht ausgespielt werden, sind die nächsten zwei österreichischen Medaillen unter Dach und Fach.

Polcanova ließ mit ihrer rumänischen Partnerin Bernadette Szöcs dem portugiesischen Duo Yu Fu/Shao Jieni mit 3:0 keine Chance. Ein Sieg in einer Deutlichkeit, die für die Linzerin und ihre ehemalige Froschberg-Kollegin nicht überraschend war. "Wir haben schon auf der World Tour bewiesen, wie stark wir spielen", so Polcanova.

Robert Gardos wies mit Daniel Habesohn die Deutschen Qiu Dang/Benedikt Duda mit 3:2 in die Schranken. "Wir haben schon zwei Titel, jetzt gehen wir auf den dritten los", sagte Habesohn.