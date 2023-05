Tischtennis: Österreichs Frauen-Team mit zwei Siegen zum EM-Ticket

Als Gruppenletzte der ersten Qualifikationsphase in das Play-off gerutscht, wurden am Freitag in Osijek in Kroatien in einer Dreier-Gruppe Belgien 3:0 und Wales 3:1 besiegt. Drei der sechs Punkte holte Sofia Polcanova, zwei Amelie Solja und einen Zähler Liu Jia. Die Niederlage musste Karoline Mischek hinnehmen.

