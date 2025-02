Tischtennis: Linz im Champions-League-Viertelfinale ausgeschieden

Die Oberösterreicherinnen hatten gegen Saint-Quentin das Hinspiel in Frankreich mit 3:0 gewonnen, verloren aber am Samstag das Retourspiel ebenfalls mit 0:3 und im Golden Match 0:2.

Britt Eerland, Suthasini Sawettabut und Ivana Malobabic blieben in Linz im Einzel sieglos. Sawettabut und Eerland konnten auch im Golden Match, das in einem Satz und "best of three" gespielt wird, das Duell nicht mehr drehen. Im Vorjahr hatten die Linzerinnen gegen Saint-Quentin im Viertelfinale ebenfalls einen 3:1-Auswärtssieg zu Hause noch aus der Hand gegeben, das Golden Match aber für sich entschieden.

