Tischtennis: Linz-Froschberg vorzeitig im CL-Viertelfinale

Die Oberösterreicherinnen gewannen am Samstag in Spanien gegen Leka Enea glatt 3:0. Um den für eine günstigere Auslosung wichtigen ersten Gruppenplatz zu ergattern, muss auch das letzte Match am 1. Dezember zu Hause gegen Hodonin gewonnen werden.

Im ETTU-Cup der Männer holte Wiener Neustadt daheim ein 3:2 gegen Marinkolor Dubrovnik. Das Rückspiel im Sechzehntelfinale steigt am 9. November in Kroatien.