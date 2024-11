Tischtennis: Linz Froschberg steht im Champions-League-Viertelfinale

Am Samstag siegten die Oberösterreicherinnen gegen Saint-Denis TT mit 3:1. Schon das Hinspiel in Frankreich vor zwei Wochen hatte Linz Froschberg mit 3:2 gewonnen. Suthasini Sawettabut steuerte im Heimspiel zwei Punkte zum Sieg bei, den dritten Zähler schrieb Britt Eerland an.

Nur Ivana Malobabic verlor ihre Partie zum zwischenzeitlichen 1:2, ehe Sawettabut gegen Paris-Star Prithika Pavade mit einem 3:2-Sieg alles klar machte. Den Entscheidungssatz gewann die Thailänderin dabei mit 6:5. Am 16. Dezember gastiert Linz Froschberg im letzten Gruppenspiel noch bei Italiens Vertreter ASD Quattro Mori in Cagliari.

