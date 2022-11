Tischtennis: Froschberg-Frauen im Champions-League-Viertelfinale

Europameisterin Sofia Polcanova gegen Mitsuki Yoshida, die Thailänderin Suthasini Sawettabut gegen Valerija Schtscherbatych und die Russin Julia Prokorowa gegen Jekaterina Tschernjawskaja gaben in insgesamt 73 Minuten keinen Satz ab.

Am 23. November auswärts und am 2. Dezember daheim geht es nun gegen das französische Team St. Quentin um den Gruppensieg. Im Männerbewerb startete Wels in Pool B mit einem Heim-0:3 gegen die französische Equipe von Hennebont schlecht. Ihr zweites Match bestreiten die Oberösterreicher am Mittwoch auswärts gegen Mühlhausen (GER) mit Daniel Habesohn.