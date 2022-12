Tischtennis: Ex-Europameister als letzter Trumpf

Da der extra aus Korea eingeflogene Park Ganghyeon die Erwartungen in der "Königsklasse" nicht erfüllte, verstärkten sich die Messestädter mit dem portugiesischen Altstar Joao Monteiro. Der 39-jährige Ex-Europameister soll gemeinsam mit Andreas Levenko noch einen Umschwung einleiten. In den Reihen des deutschen Gruppensiegers steht mit Daniel Habesohn ein österreichischer Teamspieler. Wels blieb in der Dreier-Gruppe in den ersten zwei Spielen ohne Sieg.

