Tischtennis: Cuptitel an Linzer Frauen und Welser Männer

Die Linzerinnen setzen sich am Sonntag auch ohne Sofia Polcanova im Finale im Rahmen des Bundesliga Opening in Liefering/Salzburg 3:1 gegen TTC CarinthiaWinds Villach durch. Es war der achte Cuperfolg der Vereinsgeschichte. Die Welser bezwangen Stockerau im Finale mit 3:1.

Liu Jia war mit zwei Siegen maßgeblich am Erfolg der Oberösterreicherinnen beteiligt, sie war erst in diesem Sommer zu ihrem Stammverein zurückgekehrt. "Wir haben uns schon massiv unter Druck gesetzt gefühlt, weil wir doch in der Favoritenrolle waren. Auch die Coronakrise war zu spüren, da manche nicht wie gewohnt trainieren konnten. Wir mussten heute gewinnen, sind froh, dieses Ziel erreicht zu haben", sagt Liu.