Knapp 14 Monate nach seinem schrecklichen Verkehrsunfall, als sogar eine Beinamputation nicht auszuschließen gewesen war, hat sich Tiger Woods (46) im "Nonplusultra" der Golf-Szene zurückgemeldet. Der Gewinner von 15 Major-Turnieren kündigte gestern Abend in einer mit Hochspannung erwarteten Pressekonferenz sein Comeback beim morgen beginnenden 86. Masters in Augusta (21 Uhr, Sky) an. "Stand jetzt fühle ich mich so, dass ich spielen werde", sagte der US-Amerikaner im Blitzlichtgewitter.