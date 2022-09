Thronfolge vertagt

"Die Strecke hat Potenzial für eine WM", befand auch Österreichs World-Tour-Spitzenmann Patrick Konrad letzten Samstag den "ASVÖ King of the Lake", das europaweit einzigartige Rad-Zeitfahren um den Attersee, für königlich. Dass der Tour-Etappensieger in 57:04,19 Minuten außer Wertung auch die schnellste Umrundung hinlegte, war eines von vielen Highlights bei der 12. Auflage.

Das Wetter spielte im Gegensatz zu den vorhergegangenen Jahren nicht mit, die Freude an der Zeitenjagd über die 47,2 Kilometer ließ sich dennoch keiner der über 1400 Teilnehmer nehmen. Der Schörflinger Lokalmatador Alexander Lemp krönte sich in 59:29,88 zum Herren-König und ließ dabei etwa auch Race-Across-America-Champion Christoph Strasser hinter sich. Bei den Damen wurde Gabriela Thanner, eine frühere Skibergsteigerin, in 1:05:53,71 Stunden wie 2021 zur "Queen of the Lake".

Eine besondere innige Liebesbeziehung zum See führt der Deutsche Julian Braun. Der Lenzing-AG-Bedienstete ist mittlerweile in Oberösterreich sesshaft geworden, der "Heimvorteil" brachte ihm bereits vier Siege in Folge im Feld der Elite ein. In 57:20,77 ließ der Zeitfahr-Spezialist diesmal Felix Ritzinger (57:40,75) und Rainer Kepplinger (57:43,70) hinter sich. Das Team Magnesium Pur (1:02:54,88) gewann das 10er-Mannschaftszeitfahren, Gaimersheim I (1:01:24,25) den Vierer-Bewerb. (fei)