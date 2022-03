Thiems Weg der kleinen Schritte

Zur Einstimmung entschied sich der 28-jährige Weltranglisten-50. aber, bereits in der kommenden Woche bei einem kleinen, aber sehr gut besetzten Challenger in Marbella loszulegen. Dort wird auch Stan Wawrinka (Sui) ein Comeback geben. "Ich weiß, dass es ein langsamer Prozess sein wird, um wieder an die Spitze zu kommen. Aber ich bin bereit, hart zu arbeiten und bescheiden zu beginnen", sagte Thiem, der sich am 22. Juni auf Mallorca am Handgelenk verletzt hatte. Turnierdirektor in Marbella ist Florian Leitgeb, der Sohn des kürzlich verstorbenen Ronald Leitgeb.