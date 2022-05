Thiems tiefer Fall: Ein Jahr ohne Sieg

Die neunte Niederlage in Folge für Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem bringt den nächsten Absturz in der Tennis-Weltrangliste mit sich. Der 28-jährige Lichtenwörther verliert 80 Punkte, die ihm sein bis dato letzter Sieg auf der ATP-Tour – 3:6, 7:6, 6:0 gegen Marton Fucsovics (Hun) am 12. Mai 2021 in Rom – beschert hat.