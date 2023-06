Thiems Durststrecke geht weiter, jene von Williams hat ein Ende

Dominic Thiem will auch auf Rasen nicht richtig in die Gänge kommen. Der 29-jährige Lichtenwörther kassierte zum Auftakt des ATP-500-Rasentennisturniers in Halle seine 14. Niederlage im 21. Saisonmatch auf der Tour. Der Weltranglisten-89. unterlag dem aufschlagstarken Deutschen Alexander Zverev (Nr. 22), der nach seinem Einzug in das French-Open-Semifinale an Oberschenkelproblemen laboriert hatte, nach jeweils einem Break 3:6, 4:6.

„Ich hätte gerne mehr Punkte auf dem Konto, weil das Leben im Circuit dadurch einfacher wird. Aber Aufgeben ist nicht meine Sache. Ich möchte wieder nach vorne. Ich muss dranbleiben, positiv denken“, sagte Thiem.

Immer Ärger mit Giorgi

Bei den Damen sieht sich Camila Giorgi, die 2018 das Upper Austria Ladies in Linz für sich entschieden hat, (wieder einmal) einem Shit-storm in den sozialen Netzwerken ausgesetzt. Nachdem Venus Williams im Erstrundenduell in Birmingham heftig gestürzt war, entfuhr der Italienerin ein unangebrachtes „Yes!“, was in der Szene als höchst unsportliches Verhalten gewertet wird.

Giorgi, die Nummer 48 der Welt, bekam die Rechnung prompt präsentiert. Williams behielt trotz Kniebeschwerden nach 3:16 Stunden mit 7:6 (5), 4:6, 7:6 (6) die Oberhand und feierte damit ihren ersten Erfolg über eine Top-50-Spielerin seit 44 Monaten.

Doch damit nicht genug: Die siebenmalige Grand-Slam-Triumphatorin aus den Vereinigten Staaten ist die erst sechste Spielerin, die nach ihrem 43. Geburtstag (am vergangenen Samstag) einen Sieg auf der 1973 installierten WTA-Tour zelebriert hat.

Zuvor war so ein Kunststück nur Dodo Cheney (1973), Renee Richards (1977 bis 81), Judy Dalton (1981), Martina Navratilova (2002 bis 04) und Kimiko Date Krumm (2013 bis 15) gelungen. „Giorgi hat mich dazu gedrängt, besser zu sein, als ich dachte“, kommentierte Williams – nur noch auf Position 697 im Ranking – ihren magischen Moment.

Giorgi, die auf der Tour von ihrem öfter aus der Rolle fallenden, impulsiven Vater Sergio begleitet wird, hatte in der jüngeren Vergangenheit Aufsehen erregt, weil sie mit gefälschtem (Corona-)Impfzertifikat unterwegs gewesen sein soll.

Karriereende mit 27

Während Williams noch nicht ans Aufhören denkt, muss Annet Kontaveit – vor einem Jahr noch die Nummer zwei der Welt – nach dem „Farewell“ in Wimbledon (ab 3. Juli) einen Schlussstrich ziehen. Mit 27.

Eine lumbale Bandscheibendegeneration im Rücken lässt keine Fortsetzung der Karriere zu. „Es ist unmöglich für mich, in einem so hart umkämpften Bereich weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen“, bedauerte die Estin, die sechs WTA-Einzeltitel erobert hatte.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos