Die heimischen Tennis-Fans müssen sich weiter in Geduld üben. Österreichs Topstar Dominic Thiem kündigte gestern an, dass er nach seiner langwierigen Handgelenks-Verletzung nun doch erst im April eine Rückkehr ins Wettkampf-Geschehen anstrebt. Der 28-jährige Niederösterreicher, einst Nummer drei der Welt, bereitet sich derzeit zwar im kalifornischen Indian Wells auf sein Comeback auf der ATP-Tour vor, will aber erst in der Sandsaison wieder aufschlagen.